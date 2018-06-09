"Буде свіжіше": синоптик дала прогноз погоди на найближчі дні

Наталка Діденко повідомила, якою буде погода з 10 по 12 травня

Український синоптик Наталка Діденко опублікувала на своїй сторінці в Facebook прогноз погоди на найближчі дні.

Експерт повідомила, що істотного перепаду температури повітря не спостерігається.

"Хіба що на пару градусів свіже буде на Півночі. Дощі з грозами очікуються місцями в західних областях. У Києві завтра сухо, сонячно, + 25 + 26 градусів. Понеділок - без змін, у вівторок - імовірність дощу з грозою", - зазначила синоптик.

Скріншот: facebook.com/tala.didenko

Також експерт додала:

"Хочеться писати не про погоду, а про нинішніх базарах і базарчиках, городах і садах, тому що такої різноманітної фруктово-овочевої краси давно не було. З минулого року. Головне, що дочекалися".

Скріншот: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, раніше синоптик повідомила, яким областях приготуватися до дощу.

Відео: video.rbc.ua