"Буде свіжіше": синоптик дала прогноз погоди на найближчі дні

Наталка Діденко повідомила, якою буде погода з 10 по 12 травня
Український синоптик Наталка Діденко опублікувала на своїй сторінці в Facebook прогноз погоди на найближчі дні.
Експерт повідомила, що істотного перепаду температури повітря не спостерігається.
"Хіба що на пару градусів свіже буде на Півночі. Дощі з грозами очікуються місцями в західних областях. У Києві завтра сухо, сонячно, + 25 + 26 градусів. Понеділок - без змін, у вівторок - імовірність дощу з грозою", - зазначила синоптик.
Скріншот: facebook.com/tala.didenko
Також експерт додала:
"Хочеться писати не про погоду, а про нинішніх базарах і базарчиках, городах і садах, тому що такої різноманітної фруктово-овочевої краси давно не було. З минулого року. Головне, що дочекалися".
Скріншот: facebook.com/tala.didenko
Нагадаємо, раніше синоптик повідомила, яким областях приготуватися до дощу.
Відео: video.rbc.ua