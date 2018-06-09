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Интервью

"Холодный атмосферный фронт": синоптик сообщила, каким областям приготовиться к дождю

STYLERLIFE        09.06.2018 - 13:00
Фото: Дождь (РБК-Украина)
Фото: Дождь (РБК-Украина)

В некоторых регионах будет жарко и сухо

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев на этих выходных, 9 и 10 июня. Об этом Диденко написала на сайте Оpinion.biz.ua.

Синоптик сообщила, что на Украину надвигается холодный атмосферный фронт, который принесет с собой грозовые дожди в нескольких областях.

"На выходных, 9-10 июня, к Украине приблизится холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой локальные грозовые дожди в западных и северных областях", - написала Наталка Диденко.

Фото: Дождь (РБК-Украина)

Она предупредила, что в воскресенье осадки распространятся на центральную часть страны и восточные области.

"В воскресенье осадки распространятся на центральную часть и восточные области. Грозы будут сопровождаться порывистым шквалистым ветром, будьте осторожным при грозах", - сообщила синоптик.

Диденко отметила, что в субботу, 9 июня по всей территории Украины будет жарко, а в воскресенье, 10 июня, станет немного прохладнее. 

"В субботу в Украине будет жарко, + 25 + 30 градусов, в воскресенье жара ослабеет на 3-6 градусов. Первые жаркие дни могут спровоцировать головокружение и тепловые удары, поэтому не стоит злоупотреблять длительным пребыванием на солнце и чрезмерным употреблением алкоголя", - предупредила Наталка Диденко.

Кстати, синоптики предупредили украинцев о смене погоды.

В субботу, 9 июня, жителям сразу нескольких областей Украины стоит ожидать грозового дождя с небольшим ветром. Об этом сообщают синоптики украинского гидрометцентра.

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Грозовой фронт и небольшой ветер: синоптики предупредили украинцев о смене погоды "Дожди с грозами": синоптики дали подробный прогноз погоды на выходные
Теги: погода, прогноз погоды, Диденко
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