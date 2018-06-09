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"Холодний атмосферний фронт": синоптик повідомила, яким областям приготуватися до дощу

STYLERLIFE        09.06.2018 - 13:00
Фото: Дощ (РБК-Україна)
Фото: Дощ (РБК-Україна)

В деяких регіонах буде спекотно і сухо

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає українців на цих вихідних, 9 і 10 червня. Про це Діденко написала на сайті Оpinion.biz.ua.

Синоптик повідомила, що на Україну насувається холодний атмосферний фронт, який принесе з собою грозові дощі в кількох областях.

"На вихідних, 9-10 червня, до України наблизиться холодний атмосферний фронт. Він принесе з собою локальні грозові дощі у західних та північних областях", - написала Наталка Діденко.

Фото: Дощ (РБК-Україна)

Вона попередила, що в неділю опади поширяться на центральну частину країни і східні області.

"В неділю опади поширяться на центральну частину і східні області. Грози супроводжуватимуться поривчастим шквалистим вітром, будьте обережним при грозах", - повідомила синоптик.

Діденко зазначила, що в суботу, 9 червня по всій території України буде спекотно, а в неділю, 10 червня, стане трохи прохолодніше.

"У суботу в Україні буде спекотно, + 25 + 30 градусів, у неділю спека послабшає на 3-6 градусів. Перші спекотні дні можуть спровокувати запаморочення і теплові удари, тому не варто зловживати тривалим перебуванням на сонці і надмірним вживанням алкоголю", - попередила Наталка Діденко.

До речі, синоптики попередили українців про зміну погоди.

У суботу, 9 червня, мешканцям одразу кількох областей України варто очікувати грозового дощу з невеликим вітром. Про це повідомляють синоптики українського гідрометцентру.

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Теги: погода, прогноз погоды, Диденко
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