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Грозовой фронт и небольшой ветер: синоптики предупредили украинцев о смене погоды

STYLERLIFE        09.06.2018 - 09:40
Фото: pixabay.com/ru/users/AllNikArt
Фото: pixabay.com/ru/users/AllNikArt

Сразу несколько регионов страны накроет непогода

Сегодня, 9 июня, жителям сразу нескольких областей Украины стоит ожидать грозового дождя с небольшим ветром. Об этом сообщают синоптики украинского гидрометцентра.

Так, жителям западной Украины стоит ожидать теплую и местами дождливую погоду. В Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях пройдут грозовые дожди, однако температура в этой части страны будет на уровне 26-28 по Цельсию. Также стоит ожидать небольшого ветра и ночной температуры около 13-15 тепла.

Северные регионы Украины сегодня дожди обойдут стороной. Жителям этих областей стоит ждать теплую и безоблачную погоду, а столбик термометра прогреется до показателя 26-28 жары. Ночью он упадет до 13-16 градусов по Цельсию.

Восточную Украину сегодня также частично зальет водой, поскольку дожди ожидаются в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях. Тем не менее, температура воздуха будет на уровне 24-17 тепла, а ночью – около 12-15 по Цельсию.

В центральной Украине сегодня также будет моросить. Несмотря на грозовой фронт в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях, дневная температура будет на уровне 24-28 тепла. Ночью этот показатель будет около 13-15 по Цельсию.

В южных областях Украины также частично пройдут дожди. Готовиться к ним нужно жителям Одесской области. Температура в регионе будет около 24-28 тепла, а ночью на уровне 13-19 градусов по Цельсию.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

Жителей столицы и области сегодня ждет теплая и безоблачная погода. Температура воздуха прогреется днем до 25-28 градусов, а ночью до 12-15 по Цельсию.

Фото: прогноз погоды по Киеву (meteo.gov.ua)

Кстати, в пятницу, 1 июня, пользователи сети показали, что несколько областей Российской Федерации засыпало снегом. Соответствующие фото опубликовала россиянка Белла Путилова.

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Теги: лето, погода, Дождь
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