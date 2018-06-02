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Россию "замело" снегом в первый день лета (фото)

STYLERLIFE        02.06.2018 - 08:41
Фото: снег (РБК-Украина)
Фото: снег (РБК-Украина)

Инцидент произошел сразу в нескольких областях РФ

В пятницу, 1 июня, пользователи сети показали, что несколько областей Российской Федерации засыпало снегом. Соответствующие фото опубликовала россиянка Белла Путилова на своей странице в Instagram.

"Лето. Хочется солнца. У природы нет плохой погоды", - говорится в подписи.

Следует уточнить, что снега выпало достаточно много. На одном из снимков можно даже заметить сугроб.

 

Фото: снег в России на 1 июня (instagram.com/bella.putilova)

Более того, в сети также появилось видео, как по улицам России разгуливал мужчина в костюме Деда Мороза.

Подобная погода наблюдалась в Самарской и Кировской областях РФ, а также в Удмуртии, Башкирии и Татарстане. По словам российских синоптиков, среднесуточная температура будет ниже 2,3 градуса. Это является абсолютным рекордом за последние 50 лет.

Кстати, ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, кака погода ждет украинцев в первый месяц лета.

Наталья отметила, что прогноз базируется на модельных расчетах, которые предоставляют аномалию температуры и осадков по отношению к средним многолетним значениям.

 "Опираясь на модельные расчеты ведущих мировых центров, на июнь прогнозируем среднюю месячную температуру на 1 – 1,5°С выше средних значений за базовый период, то есть +30-35°С в отдельные дни", - говорит Голеня.

По словам синоптика в июне осадков следует ожидать меньше нормы. Наталья сообщила, что больше всего ожидается осадков на западе и востоке Украины, а вот в южной, центральной и северной части страны будет ближе к норме.

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Теги: Россия, снег, лето
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