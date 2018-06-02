Росію "замело" снігом у перший день літа (фото)

Інцидент стався одразу в кількох областях РФ

У п'ятницю, 1 червня, користувачі мережі показали, що декілька областей Російської Федерації засипало снігом. Відповідні фото опублікувала росіянка Белла Путілова на своїй сторінці в Instagram.

"Літо. Хочеться сонця. У природи немає поганої погоди", - йдеться у підписі.

Слід уточнити, що снігу випало досить багато. На одному зі знімків можна навіть помітити замет.

Фото: сніг в Росії на 1 червня (instagram.com/bella.putilova)

Більш того, в мережі також з'явилося відео, як по вулицях Росії чоловік розгулював у костюмі Діда Мороза.

Допис, поширений Neft_ili_rubl (@neft_ili_rubl) 1 Чер 2018 р. о 1:01 PDT

Подібна погода спостерігалася в Самарській і Кіровської областях РФ, а також в Удмуртії, Башкирії і Татарстані. За словами російських синоптиків, середньодобова температура буде нижче 2,3 градуси. Це є абсолютним рекордом за останні 50 років.

До речі, ведучий синоптик Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповіла, яка погода чекає на українців в перший місяць літа.

Наталя зазначила, що прогноз базується на модельних розрахунках, які надають аномалію температури та опадів по відношенню до середнім багаторічним значенням.

"Спираючись на модельні розрахунки провідних світових центрів, на червень прогнозуємо середню місячну температуру на 1 – 1,5°С вище середніх значень за базовий період, тобто +30-35°С в окремі дні", - говорить Голеня.

За словами синоптика в червні опадів слід очікувати менше норми. Наталя повідомила, що найбільше опадів очікується на заході і сході України, а от у південній, центральній і північній частині країни буде ближче до норми.

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