Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Грозовий фронт і невеликий вітер: синоптики попередили українців про зміну погоди

STYLERLIFE        09.06.2018 - 09:40
Фото: pixabay.com/ru/users/AllNikArt
Фото: pixabay.com/ru/users/AllNikArt

Відразу декілька регіонів країни накриє негода

Сьогодні, 9 червня, мешканцям одразу кількох областей України варто очікувати грозового дощу з невеликим вітром. Про це повідомляють синоптики українського гідрометцентру.

Так, жителям західної України варто очікувати теплу і місцями дощову погоду. В Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях пройдуть грозові дощі, однак температура в цій частині країни буде на рівні 26-28 за Цельсієм. Також варто очікувати невеликого вітру і нічної температури близько 13-15 тепла.

Північні регіони України сьогодні дощі обійдуть стороною. Жителям цих областей варто чекати теплу і безхмарну погоду, а стовпчик термометра прогріється до показника 26-28 спеки. Вночі він впаде до 13-16 градусів за Цельсієм.

Східну Україну сьогодні також частково заллє водою, оскільки дощі очікуються в Харківській, Полтавській, Донецькій, Луганській і Дніпропетровській областях. Тим не менш, температура повітря буде на рівні 24-17 тепла, а вночі – близько 12-15 за Цельсієм.

В центральній Україні сьогодні також буде мрячити. Не дивлячись на грозовий фронт у Черкаській, Кіровоградській і Вінницькій областях, денна температура буде на рівні 24-28 тепла. Вночі цей показник буде близько 13-15 за Цельсієм.

У південних областях України частково пройдуть дощі. Готуватися до них потрібно жителям Одеської області. Температура в регіоні буде близько 24-28 тепла, а вночі на рівні 13-19 градусів за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

Мешканців столиці та області сьогодні чекає тепла і безхмарна погода. Температура повітря прогріється вдень до 25-28 градусів, а вночі до 12-15 за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди по Києву (meteo.gov.ua)

До речі, у п'ятницю, 1 червня, користувачі мережі показали, що декілька областей Російської Федерації засипало снігом. Відповідні фото опублікувала росіянка Белла Путілова.

Як уберегтися від теплового та сонячного ударів (video.rbc.ua)

Буря, дощі і похолодання: синоптик дав прогноз на все літо Як пережити спеку: корисні поради
Теги: лето, погода, Дождь
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся