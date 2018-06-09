Грозовий фронт і невеликий вітер: синоптики попередили українців про зміну погоди

Відразу декілька регіонів країни накриє негода

Сьогодні, 9 червня, мешканцям одразу кількох областей України варто очікувати грозового дощу з невеликим вітром. Про це повідомляють синоптики українського гідрометцентру.

Так, жителям західної України варто очікувати теплу і місцями дощову погоду. В Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях пройдуть грозові дощі, однак температура в цій частині країни буде на рівні 26-28 за Цельсієм. Також варто очікувати невеликого вітру і нічної температури близько 13-15 тепла.

Північні регіони України сьогодні дощі обійдуть стороною. Жителям цих областей варто чекати теплу і безхмарну погоду, а стовпчик термометра прогріється до показника 26-28 спеки. Вночі він впаде до 13-16 градусів за Цельсієм.

Східну Україну сьогодні також частково заллє водою, оскільки дощі очікуються в Харківській, Полтавській, Донецькій, Луганській і Дніпропетровській областях. Тим не менш, температура повітря буде на рівні 24-17 тепла, а вночі – близько 12-15 за Цельсієм.

В центральній Україні сьогодні також буде мрячити. Не дивлячись на грозовий фронт у Черкаській, Кіровоградській і Вінницькій областях, денна температура буде на рівні 24-28 тепла. Вночі цей показник буде близько 13-15 за Цельсієм.

У південних областях України частково пройдуть дощі. Готуватися до них потрібно жителям Одеської області. Температура в регіоні буде близько 24-28 тепла, а вночі на рівні 13-19 градусів за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

Мешканців столиці та області сьогодні чекає тепла і безхмарна погода. Температура повітря прогріється вдень до 25-28 градусів, а вночі до 12-15 за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди по Києву (meteo.gov.ua)

До речі, у п'ятницю, 1 червня, користувачі мережі показали, що декілька областей Російської Федерації засипало снігом. Відповідні фото опублікувала росіянка Белла Путілова.

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