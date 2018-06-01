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На Волыни зафиксировали необычное для Украины природное явление (видео)

STYLERLIFE        01.06.2018 - 15:35
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Пользователи соцсети были поражены этим необычным природным явлением

На Волыни местные жители зафиксировали смерч – непривычное для Украины природное явление. Видео опубликовала Дарья Поддубецька на своей странице в Facebook.

"Это вам не USA, это Украина. Более того – это Волынь", – пишет девушка.

Дарья рассказывает, что увиденное случилось примерно в 35 километрах от города Владимир-Волынский.

"Я лично боюсь смерчей.... А сегодня их пришлось увидеть несколько", - пишет девушка.

Скриншот поста (facebook.com/daria.poddubetska)

Пользователи соцсетей были поражены этим необычным природным явлением.

Скриншот комментариев (instagram.com/dariia_poddubetska)

Ранее сообщалось, что на Волыни за два дня погибли тысячи пчел.

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Теги: Волынь, Торнадо
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