На Волині зафіксували незвичне для України природне явище (відео)

Користувачі соцмереж були вражені цим незвичним природним явищем
На Волині місцеві мешканці зафіксували смерч – незвичне для України природне явище. Відео опублікувала Дарія Поддубецька на своїй сторінці в Facebook.
"Це вам не USA, це Україна. Більше того – це Волинь", – пише дівчина.
Дарія розповідає, що побачене трапилося приблизно в 35 кілометрах від міста Володимир-Волинський.
"Я особисто боюся смерчів.... А сьогодні їх довелося побачити кілька", - пише дівчина.
Скріншот поста (facebook.com/daria.poddubetska)
Користувачі соцмереж були вражені цим незвичним природним явищем.
Скріншот коментарів (instagram.com/dariia_poddubetska)
Раніше повідомлялося, що на Волині за два дні загинули тисячі бджіл.
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