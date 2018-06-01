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На Волині зафіксували незвичне для України природне явище (відео)

STYLERLIFE        01.06.2018 - 15:35
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Користувачі соцмереж були вражені цим незвичним природним явищем

На Волині місцеві мешканці зафіксували смерч – незвичне для України природне явище. Відео опублікувала Дарія Поддубецька на своїй сторінці в Facebook.

"Це вам не USA, це Україна. Більше того – це Волинь", – пише дівчина.

Дарія розповідає, що побачене трапилося приблизно в 35 кілометрах від міста Володимир-Волинський.

"Я особисто боюся смерчів.... А сьогодні їх довелося побачити кілька", - пише дівчина.

Скріншот поста (facebook.com/daria.poddubetska)

Користувачі соцмереж були вражені цим незвичним природним явищем.

Скріншот коментарів (instagram.com/dariia_poddubetska)

Раніше повідомлялося, що на Волині за два дні загинули тисячі бджіл.

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Теги: Волынь, Торнадо
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