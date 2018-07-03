В Одеській області пронісся смерч (відео)

В цей раз смерч виник далеко від води

В Одеській області зафіксували черговий смерч. Цього разу він пройшов в районі села Маяки Одеської області. Відео опублікував місцевий житель Володимир Пономарчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Що примітно, в цей раз величезний атмосферний вихор розгулявся далеко від водойм, а практично у полі. Інформації про руйнування поки не надходило.

До речі, це не перший смерч в Одеській області за останні кілька тижнів.

Ми писали про те, що раніше смерч налякав жителів в Приморському.

У неділю, 17 червня, жителі села Приморське Кілійського району, стали свідком рідкісного погодного явища. Вранці на узбережжі пройшов дощ, а після нього виглянуло сонце і місцеві жителі, а також відпочиваючі потягнулися до пляжу.

Але сонце виглянуло ненадовго. Незабаром небо знову затягнуло хмарами, а вдалині з'явився стовп смерчу.

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