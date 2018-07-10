Підняв у повітря: під Одесою через смерч постраждав підліток (відео)

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Хлопець отримав травми через смерч

У Біляївському районі Одеської області 14-річний підліток постраждав у результаті смерчу. Хлопець отримав травми обличчя. Погодний катаклізм зафіксували у вівторок, 10 липня. Відповідне відео опублікувало місцеве видання "Думська ТБ".

На відео видно, як ураганний вітер підняв у повітря намет, а разом з нею хлопця. Хлопчик перекрутился в повітрі і впав обличчям вниз. В результаті події неповнолітній отримав травми обличчя.

Відео: Підліток потрапив у смерч (facebook.com/DumskayaTV)

Варто відзначити, що це вже не перший смерч, який зафіксували в Одеській області. Величезний атмосферний вихор розгулявся далеко від водойм, практично в полі в районі села Маяки.

Нагадаємо, нещодавно під Одесою зійшов сильний зсув.

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