"Не стоит ехать сюда отдыхать": под Одессой сошел сильный оползень (фото, видео)

В сети предупредили об опасном месте на берегу Черного моря

Неподалеку от города Южный Одесской области сошел сильный оползень. В результате погодного происшествия могли пострадать отдыхающие со Львова. Об инциденте рассказала очевидец Ольга Годовенко в соцсети Facebook.

Катаклизм произошел утром в субботу, 7 июля, между городом и портом.

Оползень затронул подводную часть склона. На месте трехметровой глубины обнажился участок морского дна длиной почти 150 метров.

Фото: Оползень (facebook.com/godovenko)

Львовяне возвращались на своем авто с пляжа. В этот момент перед ними на полтора метра просела дорога. На помощь пришли мужчины, которые также отдыхали на морском берегу. Они соорудили мосток из досок и вытолкали автомобиль наверх.

Фото: Оползень (facebook.com/godovenko)

"На видео вы видите уже счастливое окончание истории львовян Анатолия и Елены в Южном… Дорога просела примерно на 1,5 метра, тем самым преградив путь наверх. Утром - это 9:00, они спустились машиной до самого Черного моря. Когда подниматься ... (это примерно 16-й час), а здесь пропасть посреди дороги. На помощь пришли мужчины, которые тоже отдыхали у моря. Они закопали пропасть, установили трамплин с досок и, в нужный момент, затолкали автомобиль", - рассказала Годовенко.

Опубліковано Ольгою Годовенко Субота, 7 липня 2018 р.

Видео: Оползень (facebook.com/godovenko)

"Место, где я проводила съемки находится примерно в километрах 10 от Южного, в сторону БРЛС. Оползень здесь действительно был. Видно, что недавно со склонов сдвинулись породы красной глины. Однако наше внимание привлекла коса. Она образовала полосу суши между водой и пляжем, длиной примерно метров 100-150. На поверхности этой косы были еще мокрые красная и белая глина, а также волнообразный песок. Где-ни-где лежат мертвые креветки, бычки и крабы", - добавила Годовенко.

"По нашей непрофессиональной оценке, здесь морское дно поднялось метров на три над поверхностью воды. Какая-то неведомая сила выжала из земли глину и песок. По всей длине образовались трещины. Вокруг стаи чаек и бакланов хватали остатки рыбы. Морские волны у этой косы смешивались с глиной и имели красный цвет. Создавалось впечатление, что внутри продолжают происходить какие-то процессы", - отметила она.

"Друзья, не стоит ехать сюда отдыхать. Место красивое, но опасное", - подчеркнула автор публикации.

Скриншот поста (facebook.com/godovenko)

Скриншот комментариев (facebook.com/godovenko)

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