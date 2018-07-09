"Не варто їхати сюди відпочивати": під Одесою зійшов сильний зсув (фото, відео)

У мережі попередили про небезпечне місце на березі Чорного моря

Неподалік від міста Південне Одеської області стався сильний зсув. В результаті події могли постраждати відпочивальники зі Львова. Про інцидент розповіла очевидець Ольга Годовенко в соцмережі Facebook.

Катаклізм стався вранці в суботу, 7 липня, між містом і портом.

Зсув торкнувся підводної частини схилу. На місці триметрової глибини оголилася ділянку морського дна довжиною майже 150 метрів.

Фото: Зсув (facebook.com/godovenko)

Львів'яни поверталися на своєму авто з пляжу. У цей момент перед ними на півтора метра просіла дорога. На допомогу прийшли чоловіки, які також відпочивали на морському березі. Вони сооруділи місток з дощок і виштовхали автомобіль нагору.

Фото: Зсув (facebook.com/godovenko)

"На відео ви бачите вже щасливе закінчення історії львів'ян Анатолія і Олени в Південному ... Дорога просіла приблизно на 1,5 метра, тим самим перегородивши шлях наверх. Вранці - це 9.00, вони спустилися машиною до самого Чорного моря. Коли підніматися ... (це приблизно 16-та година), а тут прірва посеред дороги. На допомогу прийшли чоловіки, які теж відпочивали біля моря. Вони закопали прірву, встановили трамплін з дощок і, в потрібний момент, заштовхали автомобіль", - розповіла Годовенко.

Опубліковано Ольгою Годовенко Субота, 7 липня 2018 р.

Відео: Зсув (facebook.com/godovenko)

"Місце, де я проводила зйомки знаходиться приблизно в кілометрах 10 від Південного, в бік БРЛСу. Зсув ґрунту тут дійсно був. Видно, що нещодавно зі схилів зсунулися породи червоної глини. Проте нашу увагу привернула коса. Вона утворила смугу суші між водою та пляжем, довжиною приблизно метрів 100-150. На поверхні цієї коси були ще мокрі червона та біла глина, а також хвилеподібний пісок. Де-ні-де лежать мертві креветки, бички та краби", - додала Годовенко.

"За нашою непрофесійною оцінкою, тут морське дно піднялося метрів на 3 над поверхнею води. Якась невідома сила вичавила з землі глину та пісок. По всій довжині утворилися тріщини. Навколо зграї чайок та бакланів хапали залишки риби. Морські хвилі біля цієї коси змішувалися з глиною і мали червоний колір. Складалося враження, що всередині продовжують відбуватися якісь процеси", - зазначила вона.

"Друзі, не варто їхати сюди відпочивати. Місце красиве, але небезпечне", - підкреслила автор публікації.

Скріншот поста (facebook.com/godovenko)

Скріншот коментарів (facebook.com/godovenko)

До речі, синоптик дала прогноз погоди на тиждень.

Люди тонуть мовчки (відео: STYLER.rbc.ua)