"Тепло и жарко": синоптик дала прогноз погоды на эту неделю

Также синоптик подробно рассказала о погоде 10 июля
Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидает украинцев на этой неделе. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Диденко отметила, что неделя начинается теплой погодой.
Фото: РБК-Украина
"И так и будет завтра и всю неделю. Тепло и жарко. +25+30 градусов", - подчеркнула синоптик.
По ее словам, на Юге и Востоке, а также в Днепре, и Кропивницком - +28+33 градуса. На Западе +24+27 градусов.
Наталия рассказала, что дожди с грозами завтра, 10 июля наиболее вероятны в западных областях - поднимается облачный влажный очаг с запада, из Румынии, Венгрии, Молдовы. Днем локальные дожди дотянут местами в северной части Украины.
На Востоке, Юге, Центре нашей страны ожидается сухая солнечная погода.
Фото: facebook.com/tala.didenko
"В Киеве 10 июля – лето. Максимально +27, +28, много солнца и среди дня вероятность кратковременного дождя с грозой", - сообщила Диденко.
"Между прочим. Если я часто, как, возможно, кому-то кажется, говорю про вероятность дождя с грозой, то не потому, что мне словосочетание "дождьсгрозой" нравится. Так часто, как говорю, так и подают в прогностичном профессиональном метеоменю.
В атмосферы - комплексные обеды, а не гламурный ресторан. А если у вас не было дождя, а очень хотелось бы - заказать можно попробовать, однако все равно синоптический ланч уже такой, как подадут. Может, кому-то и маловато метеорологического ассортимента, но наши дожди - всегда свежие, а солнце - горячее. Потребляйте на здоровье", - подытожила она.
Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)
Ранее сообщалось, что синоптики уточнили прогноз погоды на 9 июля.
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