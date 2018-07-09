"Тепло и жарко": синоптик дала прогноз погоды на эту неделю

Также синоптик подробно рассказала о погоде 10 июля

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидает украинцев на этой неделе. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Диденко отметила, что неделя начинается теплой погодой.

Фото: РБК-Украина

"И так и будет завтра и всю неделю. Тепло и жарко. +25+30 градусов", - подчеркнула синоптик.

По ее словам, на Юге и Востоке, а также в Днепре, и Кропивницком - +28+33 градуса. На Западе +24+27 градусов.

Наталия рассказала, что дожди с грозами завтра, 10 июля наиболее вероятны в западных областях - поднимается облачный влажный очаг с запада, из Румынии, Венгрии, Молдовы. Днем локальные дожди дотянут местами в северной части Украины.

На Востоке, Юге, Центре нашей страны ожидается сухая солнечная погода.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"В Киеве 10 июля – лето. Максимально +27, +28, много солнца и среди дня вероятность кратковременного дождя с грозой", - сообщила Диденко.

"Между прочим. Если я часто, как, возможно, кому-то кажется, говорю про вероятность дождя с грозой, то не потому, что мне словосочетание "дождьсгрозой" нравится. Так часто, как говорю, так и подают в прогностичном профессиональном метеоменю.

В атмосферы - комплексные обеды, а не гламурный ресторан. А если у вас не было дождя, а очень хотелось бы - заказать можно попробовать, однако все равно синоптический ланч уже такой, как подадут. Может, кому-то и маловато метеорологического ассортимента, но наши дожди - всегда свежие, а солнце - горячее. Потребляйте на здоровье", - подытожила она.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее сообщалось, что синоптики уточнили прогноз погоды на 9 июля.

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