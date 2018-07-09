"Тепло та спекотно": синоптик дала прогноз погоди на цей тиждень

Також синоптик детально розповіла про погоду 10 липня

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода чекає українців протягом цього тижня. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Діденко зазначила, що тиждень починається теплою погодою.

Фото: РБК-Україна

"І так й буде завтра та весь тиждень. Тепло та спекотно. +25+30 градусів", - підкреслила синоптик.

За її словами, на Півдні та Сході, а також в Дніпрі, і Кропивницькому - +28+33 градуси. На Заході +24+27 градусів.

Наталка розповіла, що дощі з грозами завтра, 10 липня найбільш ймовірні у західних областях - піднімається хмарний вологий осередок з південного заходу, з Румунії, Угорщини, Молдови. Вдень локальні дощі дотягнуть місцями до північної частини України.

На Сході, Півдні, Центрі нашої країни очікується суха сонячна погода.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"У Києві 10 липня – літо. Максимально +27, +28, багато сонця і серед дня ймовірність короткочасного дощу з грозою", - повідомила Діденко.

"Між іншим. Якщо я зачасто, як, можливо, комусь видається, кажу про ймовірність дощу з грозою, то не тому, що мені словосполучення "дощзгрозою" подобається. Так часто, як кажу, так і подають у прогностичному професійному метеоменю.

В атмосфери - комплексні обіди, а не гламурний ресторан. А якщо у вас не було дощу, а дуже хотілося б - замовити можна спробувати, проте все одно синоптичний ланч вже такий, як подадуть. Може, комусь і малувато метеорологічного асортименту, але наші дощі - завжди свіжі, а сонце - гаряче. Споживайте на здоров"я", - підсумувала вона.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше повідомлялося, що синоптики уточнили прогноз погоди на 9 липня.

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