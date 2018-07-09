Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Комфортна температура": синоптики уточнили прогноз погоди на 9 липня

STYLERLIFE        09.07.2018 - 09:31
Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Укргідрометцентр опублікував новий прогноз погоди

Синоптики розповіли, яка погода очікує українців у понеділок, 9 липня. Про це передає Укргідрометцентр.

В цей день очікуються грозові зливи на більшості території нашої країни. Синоптики обіцяють при цьому високий рівень тепла в денний час. Стовпчики термометрів показуватимуть до +34 градусів тепла.

У понеділок, 9 липня гроза, блискавки і зливи зі шквалами очікуються на всій території України, крім Дніпропетровської, Донецької, Луганської областей і окупованого Кримського півострова.

Фото: pixabay.com

Максимальна температура очікується в "сухих" регіонах — до +32 градусів. Найхолодніше буде на Заході, там очікується комфортна температура в межах +23... +25 градусів.

У північних областях хмарно, дощі очікуються лише вдень, вночі – без опадів. Температура до +26°.

за народним прогнозом, 9 липня - день Давида Суничника. З цього часу починають збирати суницю. Щоб дізнатись погоду, у минулі часи слідкували за травою: якщо вранці вона суха, на ніч слід чекати дощу.

Фото: Погода 9 липня (meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень.

Івана Купала. Традиції та обряди

"Починаються два райські тижні року": синоптики потішили українців прогнозом погоди Спека повертається: в Україну йде суха погода
Теги: погода, прогноз погоды
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся