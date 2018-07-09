"Комфортна температура": синоптики уточнили прогноз погоди на 9 липня

Укргідрометцентр опублікував новий прогноз погоди

Синоптики розповіли, яка погода очікує українців у понеділок, 9 липня. Про це передає Укргідрометцентр.

В цей день очікуються грозові зливи на більшості території нашої країни. Синоптики обіцяють при цьому високий рівень тепла в денний час. Стовпчики термометрів показуватимуть до +34 градусів тепла.

У понеділок, 9 липня гроза, блискавки і зливи зі шквалами очікуються на всій території України, крім Дніпропетровської, Донецької, Луганської областей і окупованого Кримського півострова.

Фото: pixabay.com

Максимальна температура очікується в "сухих" регіонах — до +32 градусів. Найхолодніше буде на Заході, там очікується комфортна температура в межах +23... +25 градусів.

У північних областях хмарно, дощі очікуються лише вдень, вночі – без опадів. Температура до +26°.

за народним прогнозом, 9 липня - день Давида Суничника. З цього часу починають збирати суницю. Щоб дізнатись погоду, у минулі часи слідкували за травою: якщо вранці вона суха, на ніч слід чекати дощу.

Фото: Погода 9 липня (meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень.

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