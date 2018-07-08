"Прячьтесь от жары и молний": синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю

Укргидрометцентр прогнозирует грозовые ливни на территории всей страны

С 9 по 13 июля ожидаются грозовые ливни на территории всей страны. Синоптики обещают при этом высокий уровень тепла в дневное время. Столбики термометров покажут до +34 градусов тепла, передает Укргидрометцентр на официальном сайте.

В понедельник, 9 июля гроза, молнии и ливни со шквалами ожидаются на территории всей Украины кроме Днепропетровской, Донецкой, Луганской областей и Крымского полуострова. Максимальная температура ожидается в "сухих" регионах — до +32 градусов. Холоднее всего будет на Западе, там ожидается комфортная температура в рамках +24… +27 градусов.

Во вторник, 10 июля, циклон частично покинет Украину, а дожди продолжатся в западных и южных регионах страны. На Востоке немного повысится температура воздуха. Максимальная температура будет на Юге и Востоке нашей страны, столбики термометров покажут до +33 градусов. На Западе станет холоднее – уровень тепла снизится до +22 градусов в дневное время. Ночью на Закарпатье ожидается снижение температуры до +13 градусов.

Скриншот прогноза погоды на 9-13 июля (meteo.gov.ua)

В среду, 11 июля, циклон сдвинется, залив дождями всю центральную и западную Украину. Во всех южных и восточных регионах ожидается жаркая сухая погода с максимальными показателями температуры – до +33 градусов.

В четверг, 12 июля, вся Украина снова окажется под водой: синоптики обещают ливневые дожди в течение всего дня во всех областях страны. При этом температура будет удерживаться на прежнем уровне. В пятницу, 13 июля ожидается аналогичная метеорологическая ситуация.

Напомним, что украинцев предупредили о "двух райских неделях" лета, которые начинаются уже со следующего дня.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: (video.rbc.ua)