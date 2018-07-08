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"Начинаются две райские недели года": синоптики обрадовали украинцев прогнозом погоды

STYLERLIFE        08.07.2018 - 16:30
Фото: pixabay.com/kareni
Фото: pixabay.com/kareni

Привередливый июнь уже позади, а до осени еще далеко

Украинцев предупредили о "двух райских неделях" лета, которые начинаются уже со следующего дня. Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

 "Понедельник, 9 июля. Греемся, носим темные очки. В сумочку – термальную воду, опахало или просто платочек. В Украине +25+30. На востоке и юге до +33. На западе +23+27. Антициклон Фальк давит с Атлантики, но пакостные вторичные фронты до нас с севера все же прорвутся", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Однако, по словам Диденко, не обойдется и без осадков, которые пройдут сразу в нескольких местах.

"Дожди, локальные, периодические завтра – на западе, севере и Винницкой области. Юг, восток, большая часть центра, в дневное время – Волынь и Ровенская область – без осадков", - подчеркнула она.

В то же время жителям столицы, по словам Диденко, стоит ожидать жарков погоды без осадков.

"В Киеве завтра +27+28, без существенных осадков. Днем могут быть локальные дожди с грозой. На неделе эта вероятность удержится, но учитывая летние процессы, солнца хватит всем. Начинаются две райские недели года. Привередливая весна и балованный июнь позади, а до осени еще далеко", - сказала синоптик.

Фото: прогноз погоды (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, в Украину в июле вернется сильная жара. В южных регионах страны синоптики прогнозируют до +40 градусов тепла, в северных частях до +30 градусов. В Карпатах будет дождливо. В остальных регионах Украины дожди будут чередоваться с высокими температурами.

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Теги: синоптик, лето, прогноз, погода
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