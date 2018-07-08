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"Починаються два райські тижні року": синоптики потішили українців прогнозом погоди

STYLERLIFE        08.07.2018 - 16:30
Фото: pixabay.com/kareni
Фото: pixabay.com/kareni

Вибагливий червень вже позаду, а до осені ще далеко

Українців попередили про "два райських тижні" літа, які починаються вже з наступного дня. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Понеділок, 9 липня. Гріємося, носимо темні окуляри. В сумочку – термальну воду, опахало або просто хустинку. В Україні +25+30. На сході і півдні до +33. На заході +23+27. Антициклон Фальк тисне з Атлантики, але капостні вторинні фронти до нас з півночі все-таки прорвуться", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Однак, за словами Діденко, не обійдеться і без опадів, які відбудуться відразу в декількох місцях.

"Дощі, локальні, періодичні завтра на заході, півночі та Вінницькій області. Південь, схід, велика частина центру, в денний час – Волинь і Рівненщина – без опадів", - підкреслила вона.

У той же час жителям столиці, за словами Дідено, варто очікувати жарков погоди без опадів.

"У Києві завтра +27+28, без істотних опадів. Вдень можуть бути локальні дощі з грозою. На тижні ця ймовірність втримається, але враховуючи літні процеси, сонця вистачить усім. Починаються два райські тижні року. Вибаглива весна і балуваний червень позаду, а до осені ще далеко", - сказала синоптик.

Фото: прогноз погоди (facebook.com/tala.didenko)

До речі, в Україну в липні повернеться сильна спека. У південних регіонах країни синоптики прогнозують до +40 градусів тепла, у північних частинах до +30 градусів. У Карпатах дощитиме. В інших регіонах України дощі чергуватимуться з високими температурами.

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Теги: синоптик, лето, прогноз, погода
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