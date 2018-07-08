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Интервью

Жара возвращается: в Украину идет сухая погода

STYLERLIFE        08.07.2018 - 12:30
Фото: Жара (УНИАН)
Фото: Жара (УНИАН)

На юге страны будет +40 градусов

В Украину в июле вернется сильная жара. В южных регионах страны синоптики прогнозируют до +40 градусов тепла, в северных частях до +30 градусов. В  Карпатах будет дождливо. В остальных регионах Украины дожди будут чередоваться с высокими температурами.Об этом сообщает "Сегодня".

Отметим, что температура воздуха бьет рекорды по всему миру. 

Аномальная жара стоит не только в Африке, но даже в Северной Сибири и Канаде. Температура не щадит даже те страны, в которых никогда так жарко не было. 

Фото: РБК-Украина

В частности, в Канаде температура воздуха превышает норму. На улице 34 градуса по Цельсию, но из-за высокой влажности температура ощущается на все 40. В США также жарко. Например, в Калифорнии жара достигла +41 градусов.

Фото: Жара (РБК-Украина)

В Великобритании и Бельгии, где обычно летом дождливо, летней температуре очень рады. Например, в Брюсселе возле канала специально сделали пляж.

Как ранее писал Styler, народный синоптик Наталка Диденко уточнила прогноз погоды на 8 июля, воскресенье. 

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Теги: погода
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