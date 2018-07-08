"Роскошное солнечное утро": синоптик уточнила погоду на 8 июля

Днем в некоторых регионах ожидаются грозы

Народный синоптик Наталка Диденко уточнила прогноз погоды на 8 июля, воскресенье. По ее информации, украинцев ждет роскошное солнечное утро с комфортной температурой воздуха. Днем в некоторых регионах страны ожидаются грозы.

Фото: facebook.com/Glsvsk

Осадков стоит ждать на Западе и Севере. Об этом Наталка сообщила на своей странице в Facebook.

"Найдите Украину на свежем фото со спутника. От Черновицкой области через Черкасскую, цепляя Юг, до Луганщины и Донетчины периодически гремит и идет летний дождь. Ночью задержится над Югом. Завтра утром везде роскошное солнечное утро. Днем 8 июля локальные дожди с грозами - на Западе преимущественно и немного на Севере", - написала Диденко.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

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