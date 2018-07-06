"Размытое" погодное поле: синоптик дал прогноз погоды на следующую неделю

Синоптик подчеркивает, что в целом погода будет летней

Директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой будет погодат в ближайшие выходные и в течение следующей недели. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Сегодня".

По его словам, в это время украинцев ожидает теплая погода, хотя дождевые и грозовые облака будут формироваться в течение дня и местами возможны кратковременные грозовые дожди. Синоптик подчеркивает, что в целом погода будет "летней".

Фото: Николай Кульбида (facebook.com-MNSZhytomyr)

"В течение следующей недели в Украине выпадет 5 -10, местами 15 миллиметров осадков, на западе страны до 20 миллиметров. На юге и востоке, а также в центральных областях, кроме Винницкой области и части Черкасской области, вообще осадков не предвидится в ближайшие дни. И это ситуация на всю следующую неделю", - говорит Кульбида.

Фото: pixabay.com/EvgeniT

Синоптик отмечает, что в ближайшие дни циклоны или антициклоны не окажут на Украину никакого влияния.

"Будет такое "размытое" погодное поле. То есть будет формирование внутримассовых конвективных облаков, которые, как правило, появляются во второй половине дня к вечеру, потом "размываются". И так будет каждый день почти всю следующую неделю – во второй половине дня отдельные грозовые дожди. То есть стандартная июльская погода", – рассказал он.

Ранее синоптик рассказала о погоде на выходные.

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