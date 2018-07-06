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"Розмите" погодне поле: синоптик дав прогноз погоди на наступний тиждень

STYLERLIFE        06.07.2018 - 20:31
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Синоптик підкреслює, що в цілому погода буде літньою

Директор українського Гідрометцентру Микола Кульбіда розповів, якою буде погодат в найближчі вихідні і протягом наступного тижня. Про це він повідомив у коментарі виданню "Сегодня".

За його словами, в цей час українців очікує тепла погода, хоча дощові і грозові хмари будуть формуватися протягом дня і місцями можливі короткочасні грозові дощі. Синоптик підкреслює, що в цілому погода "літньою".

Фото: Микола Кульбіда (facebook.com-MNSZhytomyr)

"Протягом наступного тижня в Україні випаде 5 -10, місцями 15 міліметрів опадів, на заході країни до 20 міліметрів. На півдні та сході, а також в центральних областях, крім Вінниччини та частини Черкаської області, взагалі опадів не передбачається в найближчі дні. І це ситуація на весь наступний тиждень", - говорить Кульбіда.

Фото: pixabay.com/EvgeniT

Синоптик зазначає, що в найближчі дні циклони або антициклони не вплинуть на Україну.

"Буде така "розмите" погодне поліе Тобто буде формування внутримасових конвективних хмар, які, як правило, з'являються в другій половині дня до вечора, потім "розмиваються". І так буде кожен день майже весь наступний тиждень – у другій половині дня окремі грозові дощі. Тобто стандартна липнева погода", – розповів він.

Раніше розповіла синоптик про погоду на вихідні.

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Теги: погода, прогноз погоды
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