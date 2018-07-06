"Вероятность набегания сонных облаков": синоптик рассказала о погоде на выходные

Ожидается тепло, но возможны кратковременные дожди

На выходных в Украине будет тепло. Температура поднимется до +25+30 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Кто хотел лета – вот! Идеальная температура воздуха, солнце, небо – хоть каждую минуту фотографируй, если летнего дождя еще нет, то будет", - написала она.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик отметила, что кратковременные дожди возможны в западных и северных областях.

"8 июля ночью дожди дойдут до южной части. Центральные области и восток – в преимущественно сухой погоде все выходные. Днем 8 июля локальные дожди снова – только на западе и севере. Остальные территории – без существенных осадков", - спрогнозировала она.

В Киеве ближайшей ночью будет +15+16 градусов, днем +25+27.

"Будет тепло, но не жарко. Есть вероятность набегания сонных облаков и локального дождя с грозой", - добавила Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики дали печальный прогноз на выходные.

В субботу, 7 июля, на всей территории Украины, за и исключением Крыма, пройдут дожди с грозами.

В Киеве 7 июля также ожидается дождь с грозой, днем от +24 до +26 градусов, ночью от +14 до +16 градусов.

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