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"Ймовірність набігання сонних хмар": синоптик розповіла про погоду на вихідні

STYLERLIFE        06.07.2018 - 16:30
Фото: pixabay.com/EvgeniT
Фото: pixabay.com/EvgeniT

Очікується тепло, але можливі короткочасні дощі

На вихідних в Україні буде тепло. Температура підніметься до +25+30 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Хто хотів літа – ось! Ідеальна температура повітря, сонце, небо – хоч кожну хвилину фотографуй, якщо літнього дощу ще немає, то буде", - написала вона.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик зазначила, що короткочасні дощі можливі в західних і північних областях.

"8 липня вночі дощі дійдуть до південної частини. Центральні області і схід – переважно сухій погоді всі вихідні. Вдень 8 липня локальні дощі знову – тільки на заході і півночі. Решта території – без істотних опадів", - спрогнозувала вона.

У Києві найближчої вночі буде +15+16 градусів, вдень +25+27.

"Буде тепло, але не жарко. Є ймовірність набігання сонних хмар і локального дощу з грозою", - додала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптики дали сумний прогноз на вихідні.

У суботу, 7 липня, на всій території України, за винятком Криму, пройдуть дощі з грозами.

У Києві 7 липня також очікується дощ з грозою, вдень від +24 до +26 градусів, вночі від +14 до +16 градусів.

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Теги: погода
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