"Ймовірність набігання сонних хмар": синоптик розповіла про погоду на вихідні

Очікується тепло, але можливі короткочасні дощі
На вихідних в Україні буде тепло. Температура підніметься до +25+30 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
"Хто хотів літа – ось! Ідеальна температура повітря, сонце, небо – хоч кожну хвилину фотографуй, якщо літнього дощу ще немає, то буде", - написала вона.
Скріншот (facebook.com/tala.didenko)
Синоптик зазначила, що короткочасні дощі можливі в західних і північних областях.
"8 липня вночі дощі дійдуть до південної частини. Центральні області і схід – переважно сухій погоді всі вихідні. Вдень 8 липня локальні дощі знову – тільки на заході і півночі. Решта території – без істотних опадів", - спрогнозувала вона.
У Києві найближчої вночі буде +15+16 градусів, вдень +25+27.
"Буде тепло, але не жарко. Є ймовірність набігання сонних хмар і локального дощу з грозою", - додала Діденко.
Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)
Раніше синоптики дали сумний прогноз на вихідні.
У суботу, 7 липня, на всій території України, за винятком Криму, пройдуть дощі з грозами.
У Києві 7 липня також очікується дощ з грозою, вдень від +24 до +26 градусів, вночі від +14 до +16 градусів.
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