Готовьте зонт: синоптики дали печальный прогноз на выходные

Украинцев предупредили о непогоде

На выходных, 7 и 8 июля, в Украине будет пасмурная погода. Ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 7 июля, на всей территории Украины, за и исключением Крыма, пройдут дожди с грозами.

Температура днем от +21 до +30 градусов, ночью от +13 до +21.

Фото: pixabay.com/cocoparisienne

В Крыму в субботу и воскресенье - переменная облачность, без осадков, днем от +28 до +30 градусов, ночью от +19 до +21 градуса.

В Киеве 7 июля также ожидается дождь с грозой, днем от +24 до +26 градусов, ночью от +14 до +16 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 8 июля, на всей территории страны также прогнозируют дожди с грозами.

Днем ожидается от +21 до +30 градусов, ночью от +13 до +21.

В Киеве в воскресенье будет дождь с грозой, температура днем от +24 до +26 градусов, ночью немного похолодает, - от +14 до +16 градусов.

Ранее синоптики уточнили прогноз на пятницу.

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