Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.82
Межбанк BID 30.8
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.82
Межбанк BID 30.8
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Готовьте зонт: синоптики дали печальный прогноз на выходные

STYLERLIFE        06.07.2018 - 12:30
Фото: pixabay.com/cocoparisienne
Фото: pixabay.com/cocoparisienne

Украинцев предупредили о непогоде

На выходных, 7 и 8 июля, в Украине будет пасмурная погода. Ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 7 июля, на всей территории Украины, за и исключением Крыма, пройдут дожди с грозами.

Температура днем от +21 до +30 градусов, ночью от +13 до +21.

Фото: pixabay.com/cocoparisienne

В Крыму в субботу и воскресенье - переменная облачность, без осадков, днем от +28 до +30 градусов, ночью от +19 до +21 градуса.

В Киеве 7 июля также ожидается дождь с грозой, днем от +24 до +26 градусов, ночью от +14 до +16 градусов.

 

Фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 8 июля,  на всей территории страны также прогнозируют дожди с грозами.

Днем ожидается от +21 до +30 градусов, ночью от +13 до +21.

В Киеве в воскресенье будет дождь с грозой, температура днем от +24 до +26 градусов, ночью немного похолодает, - от +14 до +16 градусов.

Ранее синоптики уточнили прогноз на пятницу.

Неожиданные факты о персиках (видео: STYLER.rbc.ua)

"Июль бежит": синоптик дала прогноз на 6 июля Метеорологи зафиксировали самый дождливый день в Киеве за 122 года
Теги: погода
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь