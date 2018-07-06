Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Жара и грозы: синоптики уточнили прогноз на пятницу

STYLERLIFE        06.07.2018 - 09:37
Фото: pixabay.com/kareni
Фото: pixabay.com/kareni

В Украине будет тепло, но дождливо

В пятницу, 6 июля, в Украине станет значительно теплее, однако ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погоду в северных и западных областях будет определять теплая и неустойчивая воздушная масса. Юго-восточная часть страны находится в сухом и жарком воздухе.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Большая часть Украины будет сухой. Небольшой кратковременный дождь и гроза могут пройти местами в западных и северных областях.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12+17 градусов, днем +23+28. В юго-восточных регионах температура поднимется до +30.

В Киеве ночью +15+17 градусов, днем +26+28 градусов и возможен дождь.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Ранее синоптик рассказал, когда в Украину вернется теплая погода.

"Тепло начнется с 10 июля. А пока с 1 по 8 число - +18... +23°С. Дожди еще будут продолжаться в течение недели. Больше они пройдут в центре, на севере. Хотя дожди пройдут по всей Украине, но они будут небольшими. Не такими обильными, которые прошли в минувшие выходные. С 10 июля наступит настоящая жара, которая продлится по 24 июля", - говорит Леонид Горбань.

Неожиданные факты о персиках

На западе - дожди: синоптики рассказали о погоде 6 июля "Июль бежит": синоптик дала прогноз на 6 июля
Теги: погода
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь