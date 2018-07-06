Жара и грозы: синоптики уточнили прогноз на пятницу

В Украине будет тепло, но дождливо

В пятницу, 6 июля, в Украине станет значительно теплее, однако ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погоду в северных и западных областях будет определять теплая и неустойчивая воздушная масса. Юго-восточная часть страны находится в сухом и жарком воздухе.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Большая часть Украины будет сухой. Небольшой кратковременный дождь и гроза могут пройти местами в западных и северных областях.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12+17 градусов, днем +23+28. В юго-восточных регионах температура поднимется до +30.

В Киеве ночью +15+17 градусов, днем +26+28 градусов и возможен дождь.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Ранее синоптик рассказал, когда в Украину вернется теплая погода.

"Тепло начнется с 10 июля. А пока с 1 по 8 число - +18... +23°С. Дожди еще будут продолжаться в течение недели. Больше они пройдут в центре, на севере. Хотя дожди пройдут по всей Украине, но они будут небольшими. Не такими обильными, которые прошли в минувшие выходные. С 10 июля наступит настоящая жара, которая продлится по 24 июля", - говорит Леонид Горбань.

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