"Настоящая жара": синоптик рассказал, когда в Украину вернется теплая погода

Синоптик отметил, что жара скоро сменит холодную погоду

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину вернется настоящая жара. Об этом он сообщил в комментарии gazeta.ua.

По его словам, после затяжного похолодания, сильных ливней и урагана во вторник, 10 июля, наступит настоящая жара.

Фото: Жара в городе (УНИАН)

Тогда столбик термометра поднимется до +30°С.

Таким образом украинцам следует запастись терпением, ведь синоптик обещает, что эта неделя будет довольно прохладной - с 1 по 8 число - +18... +23°С, а дожди еще будут продолжаться в течение недели.

Фото: Дождь в городе (РБК-Украина)

"Тепло начнется с 10 июля. А пока с 1 по 8 число - +18... +23°С. Дожди еще будут продолжаться в течение недели. Больше они пройдут в центре, на севере. Хотя дожди пройдут по всей Украине, но они будут небольшими. Не такими обильными, которые прошли в минувшие выходные. С 10 июля наступит настоящая жара, которая продлится по 24 июля", - говорит Леонид Горбань.

Затем синоптик обещает, что в Украину поступит еще один холодный циклон, но последние дни июля тоже будут жаркие.

В свою очередь, в Укргидрометцентре отметили, что в течение следующих дней температура будет постепенно повышаться от +18... +22°С и дойдет до +30°С. Теплее всего будет на юге и востоке нашей страны.

Ранее сообщалось, что метеорологи зафиксировали самый дождливый день в Киеве за 122 года.

Герои, погибшие в июне 2018