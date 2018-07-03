Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Настоящая жара": синоптик рассказал, когда в Украину вернется теплая погода

STYLERLIFE        03.07.2018 - 20:16
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Синоптик отметил, что жара скоро сменит холодную погоду

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину вернется настоящая жара. Об этом он сообщил в комментарии gazeta.ua.

По его словам, после затяжного похолодания, сильных ливней и урагана во вторник, 10 июля, наступит настоящая жара.

Фото: Жара в городе (УНИАН)

Тогда столбик термометра поднимется до +30°С.

Таким образом украинцам следует запастись терпением, ведь синоптик обещает, что эта неделя будет довольно прохладной - с 1 по 8 число - +18... +23°С, а дожди еще будут продолжаться в течение недели.

Фото: Дождь в городе (РБК-Украина)

"Тепло начнется с 10 июля. А пока с 1 по 8 число - +18... +23°С. Дожди еще будут продолжаться в течение недели. Больше они пройдут в центре, на севере. Хотя дожди пройдут по всей Украине, но они будут небольшими. Не такими обильными, которые прошли в минувшие выходные. С 10 июля наступит настоящая жара, которая продлится по 24 июля", - говорит Леонид Горбань.

Затем синоптик обещает, что в Украину поступит еще один холодный циклон, но последние дни июля тоже будут жаркие.

В свою очередь, в Укргидрометцентре отметили, что в течение следующих дней температура будет постепенно повышаться от +18... +22°С и дойдет до +30°С. Теплее всего будет на юге и востоке нашей страны.

Ранее сообщалось, что метеорологи зафиксировали самый дождливый день в Киеве за 122 года.

Герои, погибшие в июне 2018

"Начинаем нагреваться": синоптик дала прогноз на 4 июля "Хотите в сказку "Двенадцать месяцев"?": в Карпатах выпал снег
Теги: погода, прогноз погоды
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь