"Справжня спека": синоптик розповів, коли в Україну повернеться тепла погода

Синоптик зазначив, що спека скоро змінить холодну погоду

Народний синоптик Леонід Горбань повідомив, коли в Україну повернеться справжня спека. Про це він розповів у коментарі gazeta.ua.

За його словами, після тривалого похолодання, сильних злив і урагану у вівторок, 10 липня, настане справжня спека.

Фото: Спека в місті (УНІАН)

Тоді стовпчик термометра підніметься до +30°С.

Таким чином українцям слід запастися терпінням, адже синоптик обіцяє, що цей тиждень буде досить прохолодною - з 1 по 8 число - +18... +23°С, а дощі ще будуть тривати протягом тижня.

Фото: Дощ у місті (РБК-Україна)

"Тепло розпочнеться з 10 липня. А поки що з 1 по 8 число - +18... +23°С. Дощі ще триватимуть протягом тижня. Більше вони пройдуть в центрі, на півночі. Хоча дощі пройдуть по всій Україні, але вони будуть невеликими. Не такими інтенсивними, які пройшли в минулі вихідні. З 10 липня настане справжня спека, яка триватиме з 24 липня", - говорить Леонід Горбань.

Потім синоптик обіцяє, що в Україну надійде ще один холодний циклон, але останні дні липня теж будуть спекотні.

У свою чергу, в Укргідрометцентрі відзначили, що протягом наступних днів температура буде поступово підвищуватися від +18... +22°С і дійде до +30°С. Найтепліше буде на півдні та сході нашої країни.

Раніше повідомлялося, що метеорологи зафіксували самий дощовий день у Києві за 122 роки.

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