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Метеорологи зафиксировали самый дождливый день в Киеве за 122 года

STYLERLIFE        03.07.2018 - 19:26
Фото РБК-Украина
Фото РБК-Украина

Также метеорологи назвали самый жаркий и самый холодный день прошлого месяца

В Киеве 30 июня оказалось самым дождливым днем за последние 128 лет. Об этом сообщает пресс-служба метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что осадков в столице в июне выпало 111 мм, что составило 152 % климатической нормы. Причем 30 июня их выпало 68,3 мм, что является наибольшим количеством за 128 лет наблюдений для этого дня. Предыдущий рекорд для 30 июня был в 1896 году и составлял 26,8 мм.

Согласно наблюдениям, средняя температура воздуха в июне составила +20,6°С, что на 2,4°С выше климатической нормы.

Также метеорологи назвали самый жаркий и самый холодный день прошлого месяца.

Наиболее жаркая погода в Киеве в прошлом месяце была 22 июня. Тогда максимальная температура после полудня поднялась до +30,7°С, а холоднее всего было 7 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +8,5°С.

Ранее синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на среду, 4 июля.

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Теги: погода
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