"Починаємо нагріватися": синоптик дала прогноз на 4 липня

Українцям розповіли, де чекати опадів

У середу, 4 липня, в Україні очікується тепла погода. Місцями можливі опади. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Поки в Берліні, Парижі, Відні, Римі та Афінах завтра під +30 і навіть вище, в Києві очікується чудова комфортна температура повітря, близько 25 градусів. Так, ми починаємо нагріватися", - зазначила вона.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"4-го липня усі холодні прогалини поступово заповняться і протягом середи в Україні +23+28 градусів", - додала експерт.

За її даними, локальні та невеликі дощі ще можливі на Заході, Півночі та в Вінницькій області. Решта території - сухо, малохмарно, сонячно.

В Києві у середу - без істотних опадів, проте в окремих районах все ж очікується невеликий дощ. Вдень до +25 градусів.

Фото: pixabay.com/Larisa-K

"Літо триває, синоптична "зрада" закінчилася, попереду тільки перемоги", - написала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

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