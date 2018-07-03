"Дожди еще будут продолжаться": синоптик рассказал, когда вернется жара

До этого времени в Украине будут идти дожди

Во вторник, 10 июля, в Украину постепенно вернется летняя жара после затяжного похолодания и дождей. Об этос сообщил народный синоптик Леонид Горбань, передает Gazeta.ua.

Фото: pixabay

"Тепло начнется с 10 июля. А пока с 1 по 8 число - +18+23 градусов. Дожди еще будут продолжаться в течение недели. Больше всего будут идти дожди в центре, на севере. Хотя дожди пройдут по всей Украине. Но они будут небольшими, не такими обильными, которые прошли на прошедших выходных", - отметил синоптик.

Он отметил, что с 10 июля температура поднимется до отметки +30 градусов.

"С 10 июля наступит настоящая жара, которая продлится по 24 июля. Затем поступит еще один холодный циклон. А уже последние дни июля тоже будут жаркие", - добавил Леонид Горбань.

Фото: pixabay

Кстати, синоптики рассказали, каким будет июль.

Месячное количество осадков в июле ожидается на уровне 32–75 мм, в Карпатах гораздо больше – 100–140 мм. В южных областях и Днепропетровской области показатель будет соответствовать норме, на остальной территории он меньше нормы.

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