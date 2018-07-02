Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.3
Межбанк BID 26.24
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.61
Межбанк BID 30.54
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.3
Межбанк BID 26.24
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.61
Межбанк BID 30.54
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Частые грозы и ливни: синоптики рассказали, каким будет июль

STYLERLIFE        02.07.2018 - 12:36
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Второй месяц лета – самый теплы в году

Июль в Украине будет теплым, но дождливым. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Июль – самый теплый месяц года с частыми грозами и ливнями", – сказано в сообщении.

Фото: pixabay

Месячное количество осадков в июле ожидается на уровне 32–75 мм, в Карпатах гораздо больше – 100–140 мм. В южных областях и Днепропетровской области показатель будет соответствовать норме, на остальной территории он меньше нормы.

Максимальная температура в июле составит +31+39 градусов. В Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами +40+41, в горных районах ожидается +24+30 градусов.

Фото: pixabay

Минимальная температура составит +1+12 градусов. В Карпатах -0+1.

Кстати, синоптик рассказала о "мистическом метеошоке" в Украине.

"В моей синоптической практике чего только не было. Интересного, это ясно, сложного, даже отчаяния и слез, паники, разочарование, гордости, восхищения и многие профессионального счастья. Однако сегодня я пережила мистический метеошок", - написала наталья Диденко.

5 полезных свойств черешни, о которых вы не знали

"Дожди отступят": синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник Внимание! Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
Теги: погода
"Хочу предостеречь людей": украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором
На Прикарпатье из-за непогоды в реку смыло ресторан (видео)
"Мурашки по коже": почетный караул в Канаде сменили под звуки украинской песни (видео)
45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь