Частые грозы и ливни: синоптики рассказали, каким будет июль

Второй месяц лета – самый теплы в году

Июль в Украине будет теплым, но дождливым. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Июль – самый теплый месяц года с частыми грозами и ливнями", – сказано в сообщении.

Фото: pixabay

Месячное количество осадков в июле ожидается на уровне 32–75 мм, в Карпатах гораздо больше – 100–140 мм. В южных областях и Днепропетровской области показатель будет соответствовать норме, на остальной территории он меньше нормы.

Максимальная температура в июле составит +31+39 градусов. В Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами +40+41, в горных районах ожидается +24+30 градусов.

Фото: pixabay

Минимальная температура составит +1+12 градусов. В Карпатах -0+1.

Кстати, синоптик рассказала о "мистическом метеошоке" в Украине.

"В моей синоптической практике чего только не было. Интересного, это ясно, сложного, даже отчаяния и слез, паники, разочарование, гордости, восхищения и многие профессионального счастья. Однако сегодня я пережила мистический метеошок", - написала наталья Диденко.

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