"Отчаяние и паника": синоптик рассказала о "мистическом метеошоке" в Украине

В стране произошла погодная аномалия

В столице Украины наблюдалась погодная аномалия, которая вызвала "мистический метеошок" у синоптиков. Об этом сообщила Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В моей синоптической практике чего только не было. Интересного, это ясно, сложного, даже отчаяния и слез, паники, разочарование, гордости, восхищения и многие профессионального счастья. Однако сегодня я пережила мистический метеошок", - написала она.

По словам синоптик, большинство территории страны находилось под влиянием циклона.

"Вчера у меня было особое внимание к дальнейшим действиям этого циклона. Потому что, во-первых, мне и самой было интересно. Как всегда. А во-вторых, меня попросили хорошие люди проследить за его поведением, поскольку от этого зависел один грандиозное мероприятие. Ну, не полностью от циклона, но погода имела огромное значение. Проникшись ответственностью, я перелопатила все возможные прогностические схемы и сделала положительное заключение. Циклон должен был отойти, ситуация и небо прояснить, только похолодание и ветер остались бы", - сообщила Диденко.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

"Какой радостью было наблюдать целый день положительные последствия моего синоптического анализа. Циклон действительно отодвинулся, небо играло невероятными цветами синего и голубого, белые облака были исключительно украшением, а не угрозой, действительно похолодало и задувал порывистый ветер. Но главное, дождем и не пахло", - добавила синоптик.

"Когда я уже прошла через металлоискатели на грандиозное мероприятие, хлынул дождь. Я сначала просто не могла в это поверить. Затем поверила. Потом решила, что сформировался внезапно который второстепенный фронт и испортил мне прогноз. Но как я могла так не досмотреть? И когда через паузу снова ливануло, мне стало просто плохо", - рассказала синоптик.

Диденко рассказала, что вокруг более чем 200-километровой зоны было чистое небо. Дождь пошел над Софийской площадью. Диденко отметила, что впервые имела дело с таким случаем.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник.

В понедельник в западных и северных областях температура воздуха будет колебаться от +13 до +19 градусов, в центральных областях будет теплее– до +24. На Востоке и Юге при этом будет царить жара – до +28 градусов.

Дожди ожидаются только в Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Львовской, Волынской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

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