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"Розпач і паніка": синоптик розповіла про "містичний метеошок" в Україні

STYLERLIFE        02.07.2018 - 09:28
Фото: pixabay.com/manfredrichter
Фото: pixabay.com/manfredrichter

У країні відбулася погодна аномалія

У столиці України спостерігалася погодна аномалія, яка викликала "містичний метеошок" у синоптиків. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"У моїй синоптичної практиці чого тільки не було. Цікавого, це ясно, складного, навіть розпачу і сліз, паніки, розчарування, гордості, захоплення і багато професійного щастя. Однак сьогодні я пережила містичний метеошок", - написала вона.

За словами синоптик, більшість території країни знаходилося під впливом циклону.

"Вчора у мене була особлива увага до подальших дій цього циклону. Тому що, по-перше, мені й самій було цікаво. Як завжди. А по-друге, мене попросили хороші люди прослідити за його поведінкою, оскільки від цього залежав один грандіозний захід. Ну, не повністю від циклону, але погода мала величезне значення. Перейнявшись відповідальністю, я перелопатила всі можливі прогностичні схеми і зробила позитивний висновок. Циклон повинен був відійти, ситуація і небо прояснити, тільки похолодання та вітер залишилися б", - повідомила Діденко.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

"Якою радістю було спостерігати цілий день позитивні наслідки мого синоптичного аналізу. Циклон дійсно відсунувся, небо грало неймовірними кольорами синього і блакитного, білі хмари були виключно прикрасою, а не загрозою, дійсно похолодало і поривчастий вітер задував. Але головне, дощем і не пахло", - додала синоптик.

"Коли я вже пройшла через металошукачі на грандіозний захід, хлинув дощ. Я спочатку просто не могла в це повірити. Потім повірила. Потім вирішила, що сформувався раптово який другорядний фронт і зіпсував мені прогноз. Але як я могла так не додивитися? І коли через паузу знову ливануло, мені стало просто погано", - розповіла синоптик.

Діденко розповіла, що навколо більш ніж 200-кілометрової зони було чисте небо. Дощ пішов над Софійській площею. Діденко зазначила, що вперше мала справу з таким випадком.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптики уточнили прогноз погоди на понеділок.

У понеділок у західних та північних областях температура повітря коливатиметься від +13 до +19 градусів, у центральних областях буде тепліше– до +24. На Сході і Півдні при цьому пануватиме спека – до +28 градусів.

Дощі очікуються лише в Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Львівській, Волинській, Сумській, Чернігівській і Київській областях.

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Теги: погода
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