"Дожди отступят": синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник

Только в 8 областях Украины можно ожидать кратковременные осадки

В понедельник, 2 июля ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Осадки в виде дождя ожидаются на Западе, Севере и центральных регионах страны. Температура воздуха в среднем будет колебаться в рамках +17…+24 градусов. Холоднее всего будет в Закарпатской области — столбики термометров опустятся днем до +13… +15 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в западных и северных областях температура воздуха будет колебаться от +13 до +19 градусов, в центральных областях будет теплее– до +24. На Востоке и Юге при этом будет царить жара – до +28 градусов.

Прогноз погоды на 2 июля (meteo.gov.ua)

Дожди ожидаются только в Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Львовской, Волынской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Напомним, что ранее синоптики давали прогноз погоды на начало июля. Сообщается, что с 1 по 5 июля будет жарко и дождливо. В некоторых регионах также будет держаться прохладная погода.

Так, 3 июля, во вторник на Западе нашей страны станет теплее на 5 градусов —до +18… +20 градусов днем. Повышение температуры воздуха также ожидаются в северных и центральных областях до +19… +21 градуса в дневное время суток. Жарче всего будет в восточных и южных регионах – до +24… +27 градусов.

4 июля, в среду, по всей стране будет сухая и теплая погода с переменной облачностью. Уровень тепла будет комфортным, без экстремальной жары. 5 июля, в четверг незначительные осадки ожидаются в северной и восточной регионах Украины. В остальных регионах будет держаться сухая и теплая погода.

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