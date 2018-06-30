"Жарко и дождливо": синоптики дали прогноз на начало июля

Синоптики также рассказали, где могут наблюдаться значительные похолодания и засуха

Согласно прогнозам синоптиков, июль 2018 года будет жарким и дождливым. В некоторых регионах также будет держаться прохладная погода. Более детальный прогноз погоды на начало июля опубликовал Укргидрометцентр.

Так, 1 июля, в воскресенье по данным синоптиков ожидаются дожди во всех областях Украины. Температура воздуха опустится в среднем на 2-3 градуса, при этом холоднее всего будет во на Западе страны – днем до +13… +15 градусов по Цельсию.

2 июля, в понедельник Восток, Юг и центральные регионы Украины ожидает сухая теплая погода, в других областях — дожди. Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, на Востоке может стать жарче.

Скриншот прогноза погоды 1-5 июля (meteo.gov.ua)

3 июля, во вторник на Западе нашей страны станет теплее на 5 градусов —до +18… +20 градусов днем. Повышение температуры воздуха также ожидаются в северных и центральных областях до +19… +21 градуса в дневное время суток. Жарче всего будет в восточных и южных регионах – до +24… +27 градусов.

4 июля, в среду, по всей стране будет сухая и теплая погода с переменной облачностью. Уровень тепла будет комфортным, без экстремальной жары. Средняя температура воздуха по стране составит +24… +27 градусов тепла.

5 июля, в четверг незначительные осадки ожидаются в северной и восточной регионах Украины, а также в Киеве. В остальных регионах будет держаться сухая и теплая погода. Жарче всего будет на Юге страны – температура поднимется до +25… +28 градусов.

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко опубликовала погоду на воскресенье, 1 июля.

Видео: (video.rbc.ua)