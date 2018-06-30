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"Спекотно і дощитиме": синоптики дали прогноз на початок липня

STYLERLIFE        30.06.2018 - 20:30
Фото: Погода (Колаж РБК-Україна)
Фото: Погода (Колаж РБК-Україна)

Синоптики розповіли, де можуть спостерігатися значні похолодання і посуха

Згідно з прогнозами синоптиків, липень 2018 року буде спекотним і дощовим. У деяких регіонах також триматиметься прохолодна погода. Більш детальний прогноз погоди на початок липня опублікував Укргідрометцентр.

Так, 1 липня, в неділю, за даними синоптиків очікуються дощі у всіх областях України. Температура повітря знизиться в середньому на 2-3 градуси, при цьому найхолодніше буде на Заході країни вдень до +13... +15 градусів за Цельсієм.

2 липня, у понеділок, Схід, Південь і центральні регіони України очікує суха тепла погода, в інших областях — дощі. Стовпчик термометра коливатиметься в тому ж діапазоні, на Сході може стати спекотніше.

Скріншот прогнозу погоди 1-5 липня (meteo.gov.ua)

3 липня, у вівторок на Заході нашої країни стане тепліше на 5 градусів —до +18... +20 градусів вдень. Підвищення температури повітря також очікуються в північних і центральних областях до +19... +21 градуси в денний час доби. Найспекотніше буде в східних і південних регіонах – до +24... +27 градусів.

4 липня, у середу, по всій країні буде суха і тепла погода з мінливою хмарністю. Рівень тепла буде комфортним, без екстремальної спеки. Середня температура повітря по країні складатиме +24... +27 градусів тепла.

5 липня, у четвер незначні опади очікуються в північній і східній регіонах України, а також у Києві. В інших областях буде триматися суха і тепла погода. Найспекотніше буде на Півдні країни – температура підніметься до +25... +28 градусів.

Нагадаємо, що народний синоптик Наталя Діденко опублікувала погоду на неділю, 1 липня.

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги: прогноз погоды, синоптик
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