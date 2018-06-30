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"Берите солнышка побольше": синоптик дала прогноз погоды на воскресенье

STYLERLIFE        30.06.2018 - 16:30
Фото: (pixabay.com/Larisa-K)
Фото: (pixabay.com/Larisa-K)

Народный синоптик коротко рассказала о погоде на 1 июля

Народный синоптик Украины Наталья Диденко в своем прогнозе в социальной сети Facebook коротко рассказала о том, что ждет украинцев в воскресенье.

Согласно прогнозу Натальи Диенко, в воскресенье, 1 июля, похолодает в большинстве регионов нашей страны. Уровень тепла останется таким же высоким в восточной части Украины. Также, сообщается, что дождей будет меньше, потому подтоплений не ожидается.

"Выходной, поэтому — коротко. Завтра с дождем уже легче. Но похолодает, кроме Востока. Нагревайтесь, купайтесь, берите солнышка побольше!" — спрогнозировала Диденко.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/tala.didenko

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что в субботу, 30 июня, в Украине сохранится пасмурная и дождливая погода, в некоторых регионах существенно похолодает. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

На востоке страны пока что сохранится высокая температура воздуха, но будет пасмурно и пройдут дожди днем и ночью, местами ливни. Дневная температура составит +29 +31 градус. На юге Украины также будет тепло. На севере страны похолодает, пройдут дожди. Температура воздуха опустится днем до +19 +21 градуса. На западе Украины будет сухо. Дожди обещают только в Ужгороде. Дневная температура составит +16 +18 градусов.

Видео: (video.rbc.ua)

Внимание! Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий Похолодает: синоптики рассказали, где пройдут дожди в субботу
Теги: Наталка Диденко, прогноз погоды, синоптик
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