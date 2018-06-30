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Похолодает: синоптики рассказали, где пройдут дожди в субботу

STYLERLIFE        30.06.2018 - 08:50
Фото: Дождь (flickr.com/santea)
Фото: Дождь (flickr.com/santea)

Местами пройдут грозы

В субботу, 30 июня, в Украине сохранится пасмурная и дождливая погода, в некоторых регионах существенно похолодает. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

На востоке страны пока что сохранится высокая температура воздуха, но будет пасмурно и пройдут дожди днем и ночью, местами ливни.

В Луганске, Харькове, Днепре и Полтаве дневная температура составит +29 +31 градус, ночью температура опустится до +18 +21 градуса.

На юге Украины также будет тепло. Синоптики прогнозируют там от +25 до +29 градусов днем, и +19 +21 градус ночью. Дожди пройдут в Одессе, Херсоне и Николаеве.

В Крыму пасмурно и дождливо. Днем от +27 до +29 градусов, ночью +20 +22 градуса.

На севере страны похолодает, пройдут дожди. Температура воздуха опустится днем до +19 +21 градуса, ночью до +16 +18 градусов.

На западе Украины будет сухо. Дожди обещают только в Ужгороде. В Луцке, Ровно, Тернополе и Львове существенно похолодает. Дневная температура составит +16 +18 градусов, ночная от +12 до +15 градусов.

Немного теплее будет в Хмельницком, Ивано-Франковске и Черновцах. Там температура воздуха днем будет колебаться от +17 до +19 градусов, ночью от +14 до +16.

В столице Украины будет прохладно. Синоптики обещают дождь, возможно пройдет гроза. Температура воздуха днем +19 +21 градус, ночью +16 +18 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптики рассказали о погоде на выходных.

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Теги: прогноз, погода, прогноз погоды
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