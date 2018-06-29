Накроют ливни с грозами: синоптики рассказали о погоде на выходных

Практически по всей территории страны пройдут осадки

В выходные, 30 июня и 1 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, а также немного похолодает. Об этом сообщает УНИАН.

В субботу в Киеве ожидается дождь с грозой. Температура ночью составит +11, днем +24 градуса. В воскресенье будет ливень и до +15.

Скриншот (pogoda.unian.net)

В западных областях будет облачно. Осадки возможны в воскресенье. Температура воздуха днем составит +17+19 градусов.

В центральных областях +26+27 градусов и грозы. В восточных регионах ожидаются ливни. Температура ночью +20, днем + 29.

На юге страны будет облачно с прояснениями. Температура ночью +14 градусов, днем +27+28.

Скриншот (pogoda.unian.net)

Ранее синоптик дала прогноз на последний день июня.

В большинстве областей завтра +21+27 градусов, на Востоке +27+33 градуса. В Киеве 30 июня будет дождь, гроза и ветер, температура +23+26. В воскресенье, 1 июля, в столице похолодает до +17+19 градусов.

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