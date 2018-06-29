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Накриють зливи з грозами: синоптики розповіли про погоду на вихідних

STYLERLIFE        29.06.2018 - 20:39
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Практично по всій території країни пройдуть опади

У вихідні, 30 червня та 1 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, а також трохи похолодає. Про це повідомляє УНІАН.

У суботу в Києві очікується дощ з грозою. Температура вночі становитиме +11, вдень +24 градуса. У неділю буде злива і до +15.

Скріншот (pogoda.unian.net)

У західних областях буде хмарно. Опади можливі в неділю. Температура повітря вдень складе +17+19 градусів.

У центральних областях +26+27 градусів і грози. У східних регіонах очікуються зливи. Температура вночі +20, вдень +29.

На півдні країни буде хмарно з проясненнями. Температура вночі +14 градусів, вдень +27+28.

Скріншот (pogoda.unian.net)

Раніше синоптик дала прогноз на останній день червня.

У більшості областей завтра +21+27 градусів, на Сході +27+33 градуси. У Києві 30 червня буде дощ, гроза і вітер, температура +23+26. У неділю, 1 липня, в столиці похолодає до +17+19 градусів.

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Теги: погода
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