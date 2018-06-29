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Циклон: синоптик дала прогноз на последний день июня

STYLERLIFE        29.06.2018 - 12:30
Фото: pixabay.com/Ratfink1973
Фото: pixabay.com/Ratfink1973

Украинцев предупредили о похолодании

В субботу, 30 июня, в Украине ожидается неблагоприятная погода. Почти по все стране пройдут дожди и снизится температура воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Завтра - циклон в Украине", - предупредила она.

На Западе, Севере, в Винницкой области, а вечером и в Одесской области ожидаются ливни, грозы, шквалы и град.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"На остальной территории - Восток, большинство Центра и Юг (кроме Одесской области) - существенные ливни вряд ли", - отметила синоптик.

По ее данным, днем на Западе осадки ослабнут до небольших, однако существенно похолодает до +17 +22 градусов.

В большинстве областей завтра +21 +27 градусов, на Востоке +27 +33 градуса.

В воскресенье, 1 июля, похолодает почти по всей территории Украины.

Фото: pixabay.com/Pezibear

В Киеве 30 июня будет дождь, гроза и ветер, температура +23 +26. В воскресенье, 1 июля, в столице похолодает до +17 +19 градусов.

"Не мерзните", - написала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики уточнили прогноз на пятницу.

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Теги: погода, Наталка Диденко
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