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Циклон: синоптик дала прогноз на останній день червня

STYLERLIFE        29.06.2018 - 12:30
Фото: pixabay.com/Ratfink1973
Фото: pixabay.com/Ratfink1973

Українців попередили про похолодання

У суботу, 30 червня, в Україні очікується несприятлива погода. Майже по всій країні пройдуть дощі та знизиться температура повітря. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Завтра - циклон в Україні", - попередила вона.

На Заході, Півночі, у Вінницькій області, а ввечері і в Одеській області очікуються зливи, грози, шквали і град.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"На решті території - Схід, більшість Центру і Південь (крім Одеської області) - суттєві зливи навряд", - зазначила синоптик.

За її даними, вдень на Заході опади ослабнуть до невеликих, проте істотно похолодає до +17 +22 градусів.

У більшості областей завтра +21 +27 градусів, на Сході +27 +33 градуси.

У неділю, 1 липня, похолодає майже по всій території України.

Фото: pixabay.com/Pezibear

У Києві 30 червня буде дощ, гроза і вітер, температура +23 +26. У неділю, 1 липня, в столиці похолодає до +17 +19 градусів.

"Не мерзніть", - написала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

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Теги: погода, Наталка Діденко
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