Похолодание: синоптики уточнили прогноз на пятницу

По всей территории страны ожидаются осадки
В пятницу, 29 июня, в Украине будет пасмурная погода. Местами ожидается похолодание. По всей стране прогнозируют ливни с грозами. Об этом сообщает УНИАН.
На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +34. На юге – грозы, до +29 градусов.
На западе Украины также будут идти ливни, местами грозы и град, температура снизится до +18.
Фото: pixabay.com/Free-Photos
В северных областях страны – грозы, температура до +24. Также грозы прогнозируют и в центре Украины, температура до +30 градусов.
Фото: Погода на 29 июня (meteo.gov.ua)
В Киеве в пятницу пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем до +24 градусов, вечером - до +16.
Кстати, синоптики дали прогноз на выходные.
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