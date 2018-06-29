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Похолодание: синоптики уточнили прогноз на пятницу

STYLERLIFE        29.06.2018 - 09:20
Фото: pixabay.com/Pezibear
Фото: pixabay.com/Pezibear

По всей территории страны ожидаются осадки

В пятницу, 29 июня, в Украине будет пасмурная погода. Местами ожидается похолодание. По всей стране прогнозируют ливни с грозами. Об этом сообщает УНИАН.

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +34. На юге – грозы, до +29 градусов.

На западе Украины также будут идти ливни, местами грозы и град, температура снизится до +18.

Фото: pixabay.com/Free-Photos

В северных областях страны – грозы, температура до +24. Также грозы прогнозируют и в центре Украины, температура до +30 градусов.

Фото: Погода на 29 июня (meteo.gov.ua)

В Киеве в пятницу пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем до +24 градусов, вечером - до +16.

Кстати, синоптики дали прогноз на выходные.

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Теги: погода
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