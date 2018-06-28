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Ливни и град: синоптики дали прогноз на выходные

STYLERLIFE        28.06.2018 - 20:30
Фото: pixabay.com/Laborratte
Фото: pixabay.com/Laborratte

Украинцев предупредили о грозах и шквалах

На выходных 29-го и 30-го июня, а также в воскресенье, 1 июля, в Украине ожидается переменчивая погода. Синоптики прогнозируют кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, грады и шкалы. Об этом сообщает opogode.ua.

В южной части и на востоке страны также вероятны сильные дожди. Температура воздуха в течение дня +25+30 градусов.

 

Фото: Погода на 29, 30 июня и 1 июля (meteo.gov.ua)

На востоке и юге местами +30+37 градусов, а в западных областях +20+26.

1 июля ожидается понижение температуры воздуха до +18+23 градусов, на юго-востоке +21+27. В воскресенье по все территории страны вероятны осадки.

Фото: pixabay.com/ru/users/JimBear

В Киеве 29 и 30 июня ожидаются дожди с грозами, вероятны сильные ливни, град и шквалы.

1 июля в столице местами прогнозируют небольшие дожди. Температура воздуха 29 июня – до +28 градусов. 30 июня прогнозируют +24 градуса тепла. А 1 июля в Киеве похолодает до 18 градусов тепла.

Ранее синоптик рассказала о погоде до конца недели.

Кстати, синоптик рассказал, каким будет июль.

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Теги: погода
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