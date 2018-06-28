"Хорошая жара": синоптик рассказал, каким будет июль

Второй месяц лета ознаменуется переменчивой погодой

В июле в Украине ожидается жара, но с дождливыми циклонами. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает ТСН.

Он отметил, что последние дни июля будут жаркими – ожидается до +31. Однако первая неделя месяца будет прохладной - +26+28 градусов днем, +15+18 ночью.

Со 2 по 5 июня в Украину придет циклон и принесет с собой дожди.

Фото: pixabay

Летняя жара вернутся 9 июля. До 22 июля температура продержится на отметке +29+33 градуса. Незначительные осадки возможны 11-13 июля и 19-22 июля.

"С 23 до 26 июля ожидается понижение температуры до комфортных 24-27 градусов, а в конце месяца - от 27 до 31 июля - в Украину придет "хорошая жара" в рамках 29-33 градусов", - рассказал Леонид Горбань.

С 26 по 28 июля температура немного снизится и пройдут дожди.

Фото: pixabay

Ранее синоптики уточнили прогноз на четверг.

В четверг, 28 июня, в Украине ожидаются осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Сухо будет только в южных областях, на востоке и частично в центре страны. Впрочем, в большинстве регионов ожидается потепление.

В Киеве ожидается дождь. Ночью температура воздуха составит+18+20 градусов, а днем +28+30.

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