Гром и молнии: синоптики уточнили прогноз на четверг

На большей части территории страны пройдут дожди

В четверг, 28 июня, в Украине ожидаются осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сухо будет только в южных областях, на востоке и частично в центре страны. Впрочем, в большинстве регионов ожидается потепление.

Скриншот (meteo.gov.ua)

В восточных областях температура поднимется до +35 градусов. На юге страны ожидается +31+34, в центральных и северных областях до +32 градусов.

На западе Украины будет прохладнее – здесь до +25 градусов тепла.

В Киеве ожидается дождь. Ночью температура воздуха составит+18+20 градусов, а днем +28+30.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Ранее Наталка Диденко дала прогноз погоды на длинные выходные.

По ее словам, сейчас нельзя делать какие-то выводы о том, как прошел июнь, ведь первый месяц лета еще не закончился. Также говорить о том, аномальное лето или нет – некорректно, потому что еще не прошло даже и половины лета, говорит синоптик.

"Июнь еще не прошел. Еще впереди целая неделя июня, и за неделю может быть все, что угодно. А то, что наблюдались сильные ливни в начале и в середине месяца, то это совершенно обычная ситуация для каждого лета и для каждого июня. Это абсолютно характерное явление для этого сезона, когда определенный период наблюдаются дожди или сильные ливни", - комментирует Наталка Диденко.

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