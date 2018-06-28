Грім і блискавки: синоптики уточнили прогноз на четвер

На більшій частині території країни пройдуть дощі

У четвер, 28 червня, в Україні очікуються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сухо буде тільки в південних областях, на сході і частково в центрі країни. Втім, в більшості регіонів очікується потепління.

Скріншот (meteo.gov.ua)

У східних областях температура підніметься до +35 градусів. На півдні країни очікується +31+34, в центральних і північних областях до +32 градусів.

На заході України буде прохолодніше - тут до +25 градусів тепла.

У Києві очікується дощ. Вночі температура повітря складе +18+20 градусів, а вдень +28+30.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Раніше Наталка Діденко дала прогноз погоди на довгі вихідні.

За її словами, зараз не можна робити якісь висновки про те, як пройшов червень, адже перший місяць літа ще не закінчився. Також говорити про те, аномальне літо чи ні - некоректно, тому що ще не пройшло навіть і половини літа, каже синоптик.

"Червень ще не пройшов. Ще попереду цілий тиждень червня, і за тиждень може бути все, що завгодно. А то, що спостерігалися сильні зливи на початку і в середині місяця, то це абсолютно звичайна ситуація для кожного літа і для кожного червня. Це абсолютно характерне явище для цього сезону, коли певний період спостерігаються дощі або сильні зливи", - коментує Наталка Діденко.

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