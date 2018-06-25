"За неделю может быть что угодно": Наталка Диденко дала прогноз погоды на длинные выходные

Будет нестабильная синоптическая ситуация, говорит синоптик

На выходных 23-24 июня многих поразила новость о том, что в Карпатах выпал снег. Однако констатировать, что нынешняя погода в Украине аномальная, пока рано. Такое мнение в комментарии для Styler выразила известная синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, сейчас нельзя делать какие-то выводы о том, как прошел июнь, ведь первый месяц лета еще не закончился. Также говорить о том, аномальное лето или нет – некорректно, потому что еще не прошло даже и половины лета, говорит синоптик.

"Июнь еще не прошел. Еще впереди целая неделя июня, и за неделю может быть все, что угодно. А то, что наблюдались сильные ливни в начале и в середине месяца, то это совершенно обычная ситуация для каждого лета и для каждого июня. Это абсолютно характерное явление для этого сезона, когда определенный период наблюдаются дожди или сильные ливни", - комментирует Наталка Диденко.

Фото: "Каждое лето или каждую зиму происходят какие-то превышения показателей" – Наталья Диденко (pixabay.com)

Какие-то другие опасные явления, например, град – тоже характерны для летнего сезона, добавляет она.

"Относительно высокой температуры воздуха – каких-то особых рекордов по состоянию на 25 июня этого года еще не было. Так, температура достигала 30-33 градусов, но это тоже лето. Поэтому пока что говорить о катаклизмах или особенные показателях нельзя", - говорит синоптик.

По ее словам, пока все идет так, как обычно происходит каждое лето.

"Каждое лето или каждую зиму происходят какие-то превышения показателей, рекорды для определенного дня. Это бывает каждое лето, когда какие-то колебания вне нормы возникают", - комментирует Наталка Диденко.

"Будет нестабильная синоптическая ситуация"

"Эта неделя, что будет, особенно всех интересует в связи с удлиненными выходными. На этой неделе синоптическая ситуация будет нестабильна. Уже со среды на юго-западе, в центральной части вплоть до севера ожидаются дожди, временами эти дожди будут переходить в сильные ливни. Могут быть и грозы, и град, и даже шквалистое усиление ветра", - рассказывает синоптик.

После этих похолоданий температура воздуха постепенно повысится.

"Еще свежим остается западная часть Украины, но уже скоро на юге, востоке, температура опять будет достигать "тридцаток", - объясняет она.

Для горной местности снег летом – это нетипично

23 июня стало известно, что в Карпатах неожиданно выпал снег.

Из-за снега и того, что температура воздуха опустилась до нуля, спасатели были вынуждены эвакуировать детей из лагеря в деревне Близница Закарпатской области. В группе было 35 человек, из них 27 –дети. Всех туристов эвакуировали и состояние здоровья у них удовлетворительное. Медицинской помощи они не нуждаются.

Фото: Снег в Карпатах (Facebook.com/NashePrykarpattia)

Мы попросили Наталку Диденко прокомментировать, насколько нетипичным является выпадение снега летом даже для горной местности.

"Для горной местности снег летом – это нетипично и ненормально, но такое время от времени бывает. Но температура воздуха не опустилась до минуса, что действительно всех очень поразило бы. На высокогорье температура опускалась до нуля, и в это время шел дождь. И очевидно, что при "нулевой" температуре у земной поверхности, на высоте она была уже с минусами, и дождь переходил в снег. Конечно, это явление не характерно для летнего сезона, но и это тоже бывает", - прокомментировала синоптик.

Видео: Как уберечься от солнечного и теплового ударов (video.rbc.ua)

Напомним, похолодание в Карпатах вызвало настоящий ажиотаж в сети.